Tiago PZK contó como de una ‘bzrp session’ nació su amistad con Bizarrap

Tiago PZK es un rapero argentino que rápidamente ha logrado un importante lugar en la industria musical, luego de saltar a la fama por ser uno de los talentosos participantes de las Batallas de freestyle de Red Bull Argentina.

El artista de 20 años comenzó a competir desde 2014 y fue desde entonces que cautivó a sus seguidores con su indiscutible talento para improvisar.

Una de las colaboraciones que más ha fascinado a sus seguidores fue con el también artista argentino Bizarrap, quienes se unieron en la ‘sessións #48’.

Lo que muchos no sabían es que ambos jóvenes se conocían desde hace años, cuando Tiago competía en las batallas, sin embargo, hasta ese entonces no mantenían mucha comunicación, tal y como contó en exclusiva con LOS40 Colombia.

“Lo conocí hace un montón de años, porque el Biza estaba metido en las batallas cuando yo competía en freestyle, él hacía los remix de la batalla y una vez me saludó hablamos buena onda, pero no teníamos mucha comunicación”, indicó.

Pero, fue precisamente su junte el que logró que entre ambos naciera una gran amistad, derrochando talento en uno de los lugares favoritos de ambos, el estudio.

“Yo me llevaba bien, compartimos un par de momentos, pero, no éramos amigos y cuando me llamó para la Biza nos metimos tantas veces al estudio que nos hicimos amigos, después salimos a comer, salimos de party y ya se formó una amistad, pero hasta que no hicimos la ‘biza’ no había como una amistad”, señaló PZK.

Aunque ya está alejado de las competencias y enfocado en su carrera como cantante, Tiago contó que aun es seguidor de las batallas y trata de estar al tanto de todo.

“No tanto como antes, pero sí estoy al tanto de quién sale campeón, de quién la está rompiendo, de hecho, hace un mes y medio fui a una plaza a competir y se llenó, fue increíble”, señaló.

El artista también se refirió especialmente a talento colombiano en el freestyle: “Hay mucho freestyle en Colombia muy duro y es uno de esos países que tiene una base fuerte, hay competencia, se lo toman en serio”.

En exclusiva con LOS40 Colombia, el rapero anunció un concierto en el país, el cual se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá y donde además promete poner a gozar a sus millones de seguidores, evento del que dijo estar muy emocionado