Anuel AA confesó el proceso que ha llevado para bajar de peso

Anuel AA viene siendo blanco de críticas desde que empezó a verse diferente, pues su pérdida de peso es evidente y ha despertado diferentes comentarios en redes sociales, a los que el cantante no ha dudado en responder.

Cansado de sus ‘haters’, Anuel se grabó días atrás frente al espejo subiéndose la camiseta y enfocando cada parte de su cuerpo para enviar un mensaje contundente: “No entiendo, ahora que ese Anuel está bien flaco, que si las drogas, mire, yo lo que estoy es bien hijos de la gran putx, yo lo que estoy es ready”.

Mira también: Así luce ‘Yailin la más viral’ luego de practicarse dos cirugías en el rostro

Luego de su aparición se ha viralizado parte de una entrevista en Alofoke Radio en la que Anuel estuvo acompañado de su prometida Yailin. Allí, el periodista le pregunta al puertorriqueño cuál fue su proceso para bajar de peso.

“Desde los últimos dos años empecé a hacer dieta, estuve dos años en dieta”, comentó Anuel, a lo que Yailin complementó “y yo soy una de esa parte”.

Anuel afirma que las dietas y la “pérdida de calorías” que tiene con su pareja, han influido a cómo se ve actualmente.

Te puede interesar: “¿Qué nos pasó?”, se pregunta Anuel AA en su nueva canción

“Para el disco de ‘Emmanuel’ estaba flaco, yo siempre he sido flaco, pero con la pandemia me puse bien gordo, me la pasaba comiendo y yo ni me había dado cuenta. Cuando salí en una foto con Daddy Yankee, Residente, todos me decían ‘diablos, brother, estás bien gordo’”, afirmó el cantante.

Desde ese momento, el artista empezó a hacer ejercicio y a alimentarse mejor para bajar de peso.

Ante sus críticos que dicen que se la pasa fumando marihuana, el cantante también dijo que sí lo hacía, pero no para comer, sino que le tiene un uso recreativo.

Acá la entrevista completa: