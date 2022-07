“Colaboración soñada”: Crissin anunció canción junto a Ñejo y Zion

En entrevista exclusiva con LOS40 Urban, el artista del sonado éxito el ‘Poblado’ nos adelantó que se viene una nueva canción junto a los artistas urbanos Ñejo y Zion. Este próximo sencillo saldrá el 20 de julio y ya cuenta con video oficial el cual ya fue grabado en Miami.

“Yo estaba en Miami y Ñejo me quería conocer, me invitó al estudio y hablamos de hacer un perreo juntos, pero como a él se le murió la mamá hace poco me dijo que hiciéramos una canción sobre la vida, de las cosas buenas y malas”, contó el artista y añadió que “Entonces hicimos una canción como de la vida hablando de que a veces hay cosas malas y buenas”.

Te puede interesar: Lalo Ebratt cuenta por qué lo llaman el “policía del flow”

Frente a la colaboración con Zion, Crissin contó que en Cartagena le mostró el tema con Ñejo y a el artista puertorriqueño le gustó y quiso entrar en la producción de la canción.

‘Poblado’

Por otro lado, el artista urbano aprovechó el espacio para contar detalles inéditos de la canción que lo llevó al éxito, como por ejemplo cómo fue que lo contactó J Balvin para grabar el remix oficial. “J Balvin me escribió por Instagram y me pidió mi número, me dijo: vamo’ a montar tu canción”, aseguró Crissin.

Asimismo, Crissin aseguró que cuando sacó la canción imaginaba llegar a un millón de visualizaciones, sin embargo, se sorprendió al ver que ‘Poblado’ llegó a tener más de dos millones de reproducciones por día.

Mira también: “Si LOS40 Urban fueran un plato de comida serían una empanada”: Estiwar G

“Esta canción superó mis expectativas. La semana pasada nos ganamos el premio al remix del año. Le ganamos a Bad Bunny, Sech y para mí eso es otro nivel”, aseguró el artista urbano.

Además, contó que la canción está nominada a ‘Canción viral del Año’ en lo Premios Juventud 2022 que se celebrará el próximo 21 de julio.