Concierto de Maluma en Marruecos tuvo que ser cancelado

El cantante de ‘Hawai’ Maluma tenía programado un show en Marruecos como parte de su gira ‘Papi Juancho, Maluma World Tour’, pero tuvo que ser cancelado a última hora y aunque él mismo se disculpó a través de sus redes sociales por no poder asistir al concierto, parece que la cancelación se debió a un tema delicado.

Frente al hecho, se empezó a rumorar acerca de que el anuncio de la cancelación habría sido por lo ocurrido días antes sobre los 133 migrantes que murieron en la frontera con Melilla en Marruecos.

Te púede interesar: Posible colaboración de Maluma y Adam Levine emociona a fanáticos



Durante esos días, el cantante paisa se mostró bastante conmovido por la situación y publicó a través de sus historias de Instagram su inconformismo con la situación, por lo que cual se especuló que el concierto se habría cancelado por respeto a las víctimas, hecho que nunca fue confirmado.

“Dios mío, ¿qué es esto? Para dónde va la humanidad si seguimos así”, publicó Maluma junto a la imagen del terrible hecho en Marruecos.

Mira también: ¡Alerta hot! Maluma causa sensación en redes por candente foto con misteriosa mujer

Sin embargo, en la mañana del 1 de julio, día que se llevaría a cabo el concierto, el artista salió hablando por medio de un video en el que explicaba que no fue responsabilidad de él ni de su equipo de trabajo que el concierto se hubiera cancelado.

“Hey, ¿Qué tal mi gente de Marruecos?, ¿Cómo están? Les habla, Maluma ‘baby’: Aquí informándoles lastimosamente que el concierto de hoy (1 de julio) no se va a llevar a cabo. Lo pospusimos, pero quiero que entiendan que no es por mi culpa, ni por culpa de mi equipo de trabajo. Esto se queda fuera de nuestras manos, así que, espero verlos pronto. Ustedes saben que los amo, me encanta Marruecos, siempre que voy la paso increíble. Y que tenía muchas ganas de ir. Pero en una próxima ocasión nos vamos a ver, si Dios quiere, los extraño y los veo pronto. Y disculpen, no fue mi culpa ni culpa de mi equipo de trabajo. Y espero, lo entiendan. Besos y abrazos, nos vemos pronto”, explicó el artista en sus historias de Instagram.

El hecho no paró ahí, pues el artista recibió algunas críticas porque el día en que sería el concierto se le vío en una fiesta disfrutando con sus amigos.