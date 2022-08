Novio de Lina Tejeiro y su anhelo de interpretar a Darío Gómez en una novela

La muerte de Darío Gómez, ‘El Rey del Despecho’, ha representado una ola de pronunciamientos en los que priman los sentimientos de tristeza y nostalgia, pero también de reconocimiento, de respeto y de exaltación por lo que fueron sus más de 37 años de una brillante carrera en la que gestó una reputación imposible de borrar. Eso lo sabe el cantante Juan Duque, novio de la actriz Lina Tejeiro.

El artista antioqueño además de lamentar la muerte del cantante de música popular dejó sobre el aire una idea que causó diversas reacciones entre sus seguidores. Y Es que Duque también fue un admirador del intérprete de éxitos como: ‘Nadie es eterno’, ‘Respétame’, ‘Por las caller del amor’, ‘Tirana’, entre otros.

Su admiración por el cantante, fallecido en Medellín, fue tal que en una reciente historia en sus redes sociales especuló acerca de un deseo que tiene den interpretar el rol del ‘Rey del Despecho’ en una eventual telenovela.

“No me ha contactado nadie para ser el protagonista de la…”, dijo el cantante respondiendo una pregunta que le hizo la pregunta de que si era cierto que iba a protagonizar la supuesta novela de Darío Gómez.

A su vez, Duque que se encontraba con un amigo jocosamente le dijo: “Papi tiene que aprenderse ‘Sobreviviré’, si no, no lo van a llamar nunca… Si no me aprendo ‘Daniela’ pá, no me van a llamar. No me han dicho nada, vamos a mirar si nos llaman”, finalizó el artista, quien desde hace unas semanas ha compartido su idilio con la actriz e infliuencer.