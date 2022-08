¿Feid tendrá concierto en Bogotá? Esto es lo que se sabe

Así las cosas, estos son los anuncios que vienen en camino:



FEP - Anuncio fechas y venta Creyentes.

Rage Against The Machine

Metronomy

KNOTFEST

Feid en Bogotá

The Weeknd

Solista pop femenina



Por confirmar:



2 cambios de venue, 2 bandas, 1 solista masculino Y MÁS 🔥 pic.twitter.com/lDYZGtN6XC