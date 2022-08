El final feliz de Carolina Gaitán tras sufrir un robo en un concierto de Bad Bunny

Hace unos días la actriz y cantante Carolina Gaitán contó a través de sus redes sociales que fue víctima de hurto a la salida de un concierto de Bad Bunny. La llanera, visiblemente triste, contó los detalles del suceso, en el cual no solo perdió su celular sino también su cartera con sus papeles y demás. No obstante, recientemente también aclaró que gracias a unos colombianos pudo recuperar su billetera.

“Buenos días, cómo andan? Yo les cuento que ayer la pasé increíble en el concierto de Bad Bunny y cuando ya empezó a ser la salida nos agarramos todos como de las manos para poder salir bien y a mí me sacaron mi billetera con todo y mi celular”, manifestó en su momento la actriz.

Gaitán, que asistió al concierto con su gran amiga Catherine Siachoque, relató que el show del puertorriqueño en la ciudad de Miami había sido único, confirmando que el boricua es uno de los mejores artistas de reguetón en estos momentos.

Al margen de lo sucedido, Gaitán narró con gran felicidad que su billetera apareció y que, precisamente fueron unos colombianos los que la encontraron y se la hicieron llegar a su amiga Catherine Siachoque.

“Quiero contarles que sí, sí me robaron el celular. Esto Sí pasó, la billetera al parecer se cayó y quiero contarles una súper noticia. Y es que me hace demasiado feliz que unos colombianos, nuestra gente, unos paisas divinos se la encontraron en el piso, contactaron a Cathy Siachoque, se la dieron a ella con todo, mis tarjetas, todo, y ya ella me la mandó a Los Ángeles. Así que esta historia tiene un final feliz”, dijo la artista.