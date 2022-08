Yailin reaparece en redes y sorprende con un nuevo look

Las últimas semanas para el matrimonio del puertorriqueño Anuel AA con la dominicana ‘Yailin, la más viral’, sin duda, no han sido fáciles. Desde hace unos días que se especuló acerca de un supuesto estado de embarazo de Yailin, y que por cuenta de ello Anuel AA decidió suspender su agenda de conciertos, la también cantante reaccionó con furia en contra la prensa.

Mira también: Todo lo que debes saber sobre el Flip & Fold Music Festival

Este fue el intimidante mensaje que emitió en su momento:

“Les daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al final cabo no lo van a mantener. ¿Cuál es el show, el circo? Tienen que dejarse de eso, que si no me menciona no hace número, los entiendo”, aseguró a través de sus stories.

Tan solo unos días después de emitir este contundente mensaje decidió alejarse de las redes, y este comportamiento llegó a suponer una supuesta separación del cantautor boricua. Algunos medios internacionales manifestaron que el matrimonio solo les habría durado 69 días.

Pero al margen de las distintas teorías entorno a la supuesta ruptura, Yailin volvió a abrir su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 5.4 millones de seguidores. Sin dar explicación alguna sobre su ausencia, solo se limitó a postear dos historias.

Yailin back to the studio pic.twitter.com/Cxk1zXIAj9 — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) August 25, 2022

Te puede interesar: “Qué pasado delicioso”: Ex de J Balvin para corazones con fotos en tanguita

La primera haciendo alusión a una canción de su actual esposo, por lo que se descartan por ahora las versiones de divorcio. En la segunda historia aparece ella con un nuevo look, luciendo una cabellera rubia, mientras que en su perfil aún se aprecian las fotografías al lado de su pareja.