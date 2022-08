Karol G: la verdad detrás del color rojo de su cabello

Karol G es una de las figuras más influyentes del entretenimiento y la música urbana actualmente. ‘La Bichota’ ha impuesto no solo un estilo en su género musical sino también una forma de vivir, en la que la inspiración, el empoderamiento y el amor propio trascienden y se traducen en cambios tanto en la personalidad como en la apariencia. Es por lo que el cambio de color en su cabellera, que generó y genera hasta ahora tanto impacto mediático, tiene un trasfondo más allá del simple color del cabello.

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista en Puerto Rico para el canal de Youtube de Molusco Tv. En dicho espacio, se indagó a la intérprete de ‘Tusa’ el porqué de ese cambio sorpresivo.

Recordemos que su cambio de look fue anunciado por ella misma durante unas vacaciones en Santorini junto a sus amigos más cercanos. Luego vimos como desde su cuenta de Instagram paralizó al mundo con ese rojo intenso; ahora, se viene su primer estreno musical con su cabellera rojiza titulado ‘Gatúbela’ y sus fans están a la expectativa máxima.

Pues bien, en el espacio de Molusco TV, la ‘Bichota’ despejó todas las dudas sobre este tema:

“Pelo rojo nace en octubre del año pasado. Lo primero que iba a salir rojo son los crocs (…) El rojo para mí… Todo en mi vida tiene un significado, o sea yo trato de que todo yo fluyo con el universo, me gusta que las cosas digan algo y tengan un sentido. Y cuando estaba pensando en qué color me iba a cambiar el pelo… si la gente va pa’ atrás y busca: yo h tenido el pelo verde, he tenido el pelo morado, rosado, azul oscuro, lo he tenido rubio, negro, café ehh… luego me puse a buscar el significado del rojo y el rojo es todo”, aseguró la antioqueña.

Adicionalmente, la cantautora dijo: “Yo quiero que ud vaya y busque el significado del rojo y todo lo que dice ahí es literal como yo me siento hoy. Habla de evolución, de pasión, de crecimiento. Es el color del Ave Fénix que resurge de las cenizas… O sea es un color que tiene unos significados increíbles”.

Al final, Karol G manifestó que no quiere que el éxito de su carrera dependa del color de su cabello a pesar de que asegura que todos los colores por los que ha pasado han sido especiales.