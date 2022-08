One more time! Britney Spears regresa a la escena musical después de 6 años

Ya no más. Atrás quedaron los días en los que Britney Spears, ocupaba las portadas de las principales revistas y era la comidilla de Hollywood tras protagonizar innumerables escándalos.

Su carrera parece retomar el camino que la llevó a alcanzar la fama en los 90s, cuando arrasó con éxitos como ‘Baby One More Time’ y ‘Oops!... I Did It Again’.

Britney volvió a darnos sobe qué hablar y nos alegra que, esta vez, sea sobre su regreso a la escena musical.

Tras seis años de no escuchar nada nuevo de la ‘princesita del pop’, en la madrugada de este 26 de agosto estrenó su canción ‘Hold Me Closer’, junto al músico británico Elton John.

El declive de su carrera inició en el 2004 al contraer matrimonio con su compañero de infancia, Jason Allen Alexander, y separarse 55 horas después.

Un viro hacía una vida de escándalos, de la cual no saldría en las siguientes dos décadas. En 2007 se rapó la cabeza frente a la mirada atenta de casi una centena de paparazis, perdió la custodia de sus hijos y en 2008 quedó bajo la de su padre.

No fue hasta el 2021 que recobró las riendas de su vida y, desde entonces, con casi 40 años, decidió rehacerla.

Se casó con el actor y modelo Sam Asghari, se mudaron juntos a The Oaks y decidió volver a interpretar música nueva.

“¡Mi primera canción en 6 años! Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo”, comentó emocionada.

Mientras que el artista británico publicó una fotografía de ambos cuando eran unos niños, junto a otra en la que se les ve juntos hace unos días.

- ¿Por qué tan elegante, Homero?

- Esta noche, Britney Spears regresa a la música después de 6 años, junto con Elton John muchacho.#EltonJohn #BritneySpears #HoldMeCloser pic.twitter.com/IyCklV6a9d — Benjamín Lillo Videla✨ (@benjasoy1997) August 25, 2022