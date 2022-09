La cirugía que Karol G se practicó por presión social a los 18 años

Karol G es una mujer que representa el empoderamiento femenino en la música urbana, género que hasta ahora era profundamente dominado por los hombres y que no daba cabida o la importancia que nuevas artistas se merecen en dicha industria.

Pues bien, la artista paisa se ha encargado que con su impecable carrera, más mujeres se atrevan a incursionar en el género urbano y a componer canciones que puedan ser himnos tanto para mujeres como para hombres.

La actualidad de la ‘Bichota’ es inmejorable, la artista adelanta su Strip Love Tour por algunas ciudades de Estados Unidos, en el que las sorpresas y los obsequios para su público se han convertido en una constante.

Al margen del éxito de la intérprete de ‘Provenza’, en una reciente entrevista la antioqueña aseguró que cada vez se siente más enamorada de ella, así que las inseguridades y complejos por el físico los deja en el olvido. Sin embargo, no siempre fue así, Karol G reveló que durante su adolescencia y temprana adultez, sufrió de presión social por aspectos relacionados a cómo se veía.

De acuerdo con unas declaraciones a la revista Vogue, Karol G contó que a los 18 años se operó los senos porque se dejó llevar por el estereotipo de belleza que en ese momento la rodeaba.

“Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije: lo debo tener, soy la única que no las tiene, y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años. Lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, dijo la paisa a Vogue.