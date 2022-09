Dua Lipa confirma primer artista invitada para el concierto en Colombia

Los seguidores de Dua Lipa preparan motores para cantar a grito herido canciones como 'Love Again', 'New Rules', 'Physical' y 'Break my heart' el próximo 18 de septiembre en el parque Salitre Mágico.

La estrella mundial anunció su gira 'Future Nostalgia' y uno de los destinos que eligió fue a Bogotá para seguir promocionando su exitoso disco ganador del Grammy 2021 a mejor álbum pop.

A pocos días, Dua Lipa reveló que una de las artistas encargadas de abrir su concierto en la capital de Colombia será Vickilicious, dj argentina que la cautivó con su talento y se ha encargado de acompañar a la artista británica en su gira también por Chile y México.

El show de Dua Lipa genera todo tipo de emociones en el público y ha sido aclamado por la crítica. Además de tener todo un espectáculo con bailarines, hace que los fanáticos se coloquen emocionales y puedan cantar a grito herido.

En este espectáculo, la destacada artista calla a todos aquellos que en sus inicios la criticaron por su bailes; suele hacer una de las coreografías con la que fue tendencia en redes y ahora demuestra que mejoró sus movimientos. Inclusive, eso es algo de lo que más le halagan, pues la artista se une con sus bailarines y demuestra la artista completa que es.