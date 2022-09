"Trataron todo pa' destruirme la carrera": Anuel AA se despacha contra sus haters

Este viernes 16 de septiembre 'la novela' de la supuesta separación entre Anuel AA y 'Yailin, la más viral' tomó un giro inesperado. Primero con una historia de la dominicana en la que recibe un gran ramo de rosas, aparentemente un regalo de su esposo, y luego con una declaración del boricua en la que afirma que intentaron acabar con su carrera.

Cabe recordar que durante semanas se especuló que esta pareja se separaba, que habían tenido un conflicto por unos chats del intérprete de 'Adicto' y hasta se llegó a decir que Yailin estaba en embarazo.

También todo empezó a verse un poco más complejo porque a la dominicana la vieron en algunos eventos públicos sola, como el pasado concierto de Rosalía en República Dominicana y algunos mensajes con los que parecía que se despedía de su esposo.

Sin embargo, pese a todo ello, parece que la pareja sí contunúa unida, o al menos eso es lo que se puede concluir tras sus últimas intervenciones en redes.

El duro mensaje de Anuel AA

El artista puertorriqueño finalmente rompió el silencio y se despachó con un mensaje en el que aseguró que le pagaron a mujeres para que dijeran que salieron con él.

"Este año trataron todo pa' destruirme la carrera... ¿Se dieron cuenta? Hasta le pagaron a mujeres que yo ni conozco pa qué salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias pa que se mantuvieran atacándome todo el año inventándose todo tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo", escribió el artista.

Anuel AA siguió desahogándose y pidió con vehemencia "parar las mentiras".

"Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole... Ya me da lo mismo. Si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mi y de mis seres queridos no van a poder nunca. Algunos de ustedes yo creo que lo que tienen que hacer es irse a chichar y otros a mamarse un bicho", sentenció el puertorriqueño.