¿Robo o pelea de pareja? Joven que se colgó a un TransMilenio contó la verdad

En redes sociales se volvió viral un video que dejó confundidos a diferentes usuarios, pues no se sabe si mostraba un intento de robo o una pelea de pareja al interior de un bus de TransMilenio.

En las imágenes, se ve a una mujer discutir con un hombre al que le reclamaba por “robarla” y que terminó colgado de las puertas del bus mientras ella lo veía con tristeza.

El joven que terminó colgado en el TransMilenio apareció en redes y contó la verdad de lo que pasó. De acuerdo con lo que dijo, él nunca robó a la joven, que es su expareja y a quien le encontró una conversación con otro hombre en el celular.

“Éramos pareja, yo que le iba a quitar (…) y ella se pone a gritar “Por qué me roba” o sea en qué momento la robé, gente”, dice el joven en un video en el que contó que todo se debió a una pelea de celos.

Tras hablar del supuesto robo, el joven aseguró que no recuerda cómo terminó colgado en las puertas: “Yo no me acuerdo como me monté, solo sé que parecía el Hombre Araña”.

El creador de contenido 'El Brayan' fue quien replicó el video del "hombre araña" de TransMilenio.