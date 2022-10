"Me tiene muy emocionado": Camilo sobre su concierto en Colombia, ¿cuándo será?

Camilo se posicionó como uno de los artistas más importantes a nivel mundial. El colombiano ofreció un concierto gratuito en el Día de la Hispanidad y congregó a más de 60.000 personas en un concierto sin precedentes

El colombiano estuvo en entrevista con la W Radio y habló sobre lo significativo que fue para él su concierto en España. Aseguró que nunca se había presentado de día y le pareció increíble cómo podía ver gente a dónde quiera que mirase.

Mira también: Camilo casi se 'arranca' un dedo en medio de una presentación

Aseguró que es uno de esos días que va a guardar para siempre en su memoria y lo guardará con especial cariño. Dijo que aún estaba procesando la cantidad de gente que estaba bailando y coreando sus canciones.

Inclusive, por la cantidad de personas que asistieron, el cantante casi no puede llegar a su hotel luego del show. Además, uno de los invitados era Pablo Alborán y el cantante se retrasó porque no encontraban la forma de llevarlo al escenario.

“Pablo Alborán estaba supuesto a salir en la canción 4. Me iban diciendo por el audífono, Pablo no ha podido entrar (…) Era todo mucha adrenalina, fue como de una película, así como acción y suspenso”, dijo.

Concierto en Bogotá

El cantante se mostró bastante emocionado por su presentación en el Movistar Arena de Bogotá este 26 de noviembre. El colombiano aseguró que presentarse en su país siempre va a significar algo diferente para él.

Además, le preguntaron si tiene planeado o quisiera que el concierto de Madrid se repitiera y aseguró que es algo soñado.

“Me muero yo de la dicha, me encantaría, me vuelvo loco. Yo tengo tanto agradecimiento con lo íntimamente que me conoce Colombia y lo íntimamente que ha crecido conmigo y que he crecido yo”, dijo.