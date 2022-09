Camilo casi se 'arranca' un dedo en medio de una presentación

Camilo sigue conquistando corazones con su 'De adentro pa' afuera' Tour en los Estados Unidos. El cantante paisa no se cambia por nadie y ahora menos cuando recibió la gran noticia de sus nominaciones a los Latin Grammy.

Sin embargo, en su paso por norteamérica, sus shows han tenido una serie de anécdotas, las cuales ha contado con lujo de detalles en sus redes sociales. Por ejemplo, cuando en una presentación que tenía en Orlando, Florida, un guarda de seguridad no lo reconoció y lo intentó echar de su propio show.

A pesar de esa curiosa anécdota, el cantante también relató que fue 'rescatado' por una persona de su staff y luego le explicaron al personal de seguridad que se trataba de un show del colombiano.

El percance del que fue víctima Camilo terminó con un 'final feliz' ya que el guarda de seguridad se declaró su fan y admirador de 'La Tribu', como es denominado el club se seguidores del intérprete de Índigo.

Casi se arranca un dedo en su show

Tras ese impase con la seguridad, Camilo también relató que se pegó muy duro en un dedo cuando intentó tocar un instrumento de percusión durante su show.

"Arranca el concierto, no, y estoy yo: Ehhh, cuando le pego al tambor. ¿Dónde le pego? No con la baqueta sino con qué, con el dedo. Voy tranquilo, mejor dicho no pasó nada no pasó nada cuando siento unas gotitas rodando por la mano y dije yo: esto es sospechoso. Entonces me miré la mano y tenía sagre como un verraco. Me lo amarraron con unas curitas y di el concierto perfecto. Salí de orlando y voy pa' mi casa en Miami, llego a las 2 de la mañana y yo siento que esa curita está como gordita. Entonces me quité la curita y tenía esa herida abierta como una boca. Entonces me la pegué con 'pegaloca' y me lavé bien la herida y me fui a dormir. Esta mañana me desperté vean el producto final. Estoy bien", contó el artista.