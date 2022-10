Dani Duke aceptó hacer una ‘locura’ con Andrea Valdiri

Durante los últimos días la barranquillera Andrea Valdiri, ha tenido a sus millones de seguidores muy expectantes, todo a raíz de un nuevo proyecto el cual la misma influencer califica como demasiado ambicioso y, que pronto estará dando de qué hablar en redes sociales.

Según las pistas que ha dado la generadora de contenido, se trata de un proyecto en el que participarán reconocidas celebridades, entre las que se destacan la paisa Dani Duke. Posiblemente en el mismo proyecto, podría estar el esposo de la barranquillera, Felipe Saruma, quien es reconocido por su talento en la producción audiovisual de alta calidad.

¿Qué estás dispuesto a hacer por un amigo?

Al parecer para la generadora de contenido Dani Duke, es muy importante complacer las peticiones de sus amigas. ‘La Valdiri’, como también la llaman en sus redes sociales, le hizo según ella, una loca propuesta a la que sin pensarlo dos veces, accedió a su petición.

Te puede interesar: “Acertaste con el cambio”: Le dicen a Dani Duke por nuevo look



La novia de La Liendra, no dudó en comprar un tiquete para volar hacia Barranquilla, ciudad donde vive Andrea. Con un mensaje en la habitación del hotel, le dio la bienvenida a la ‘arenosa’.

"Querida Dani, gracias por aceptar mis locuras, eres un ser de luz, sabes que siempre cuentas con nosotros, te amamos, de la familia Valdiri Saruma".

La influencer no dudó en contar la experiencia y compartir con sus fans lo que estaba viviendo en aquel momento.

"Vamos a recapitular, si a ustedes los llaman en una noche Andrea Valdiri y les dice: ‘mira, se me ocurrió una de mis locuras y quiero que tú seas parte de una de mis locuras’, sinceramente, ¿ustedes que dirían? pues exactamente eso hice, me fui de la casa, vendí el anillo y me vine pa' Barranquilla a ver qué es lo que se le ocurrió a esta mujer", comentó la empresaria.

Mira también: ¿Puro Show por Likes? Dani Duke se refiere a la supuesta broma a Daiky

Por sus palabras, se puede deducir que la colombiana aún no sabe muchos detalles sobre la ‘locura’ que aceptó, sin embargo promete compartir con su público de qué se trata toda esa situación.