“Es una víbora completa”: Continúa la pelea entre Yina Calderón y Epa Colombia

Yina Calderón y Epa Colombia llevan ya varios años peleando y enviándose mensajes por redes sociales. Hubo un momento en el que todo pasó y parecía que estaban calmadas, pero volvieron a mandarse pullas.

Esta vez quien habló fue Yina Calderón, quien aseguró que desenmascaró a Epa, pues mostró una conversación que tuvo con Marcela Reyes. La dj decidió hablar después de un video en el que dice que ella le canta a Yina, a quien odia con el alma.

A Yina no le gustó ese video y dijo que ella no había dicho nada sobre Epa, pero como ella la está atacando la iba a desenmascarar.

La dj aseguró que, hace dos semanas Marcela Reyes la llamó insistentemente, pero ella no contestó. Sin embargo, al siguiente día le dijo que por qué se había comunicado en tantas ocasiones y si necesitaba algo.

Ella le comentó que estaba en compañía de Epa Colombia y que ella le estaba diciendo que quería ser amiga de Yina. Por eso, Marcela intentó contactarse con Calderón para que hablaran las cosas y arreglaran todo.

Sin embargo, aunque Yina dijo que sabía que Marcela lo hacía por ser amable, ella le pidió que no volviera a hacer eso, pues no quería tener contacto con Epa.

“Le dije a Marcela, hazme el favor y no me la pongas en contacto porque a mí no me interesa ser amiga de ella (…) Yo no quiero relación con ella porque me parece la persona más falsa de la vida”, comentó.

Yina cree que como ella “no le copió” ahora la está atacando en redes sociales. Inclusive dijo que tenía algún tipo de problema.

“Resulta y pasa que esta niña está mal de la cabeza, o sea si yo estoy loca, ella tiene un problema más grande que el mío y eso me preocupa porque es más loca que yo”, dijo.

Por último, dijo que Epa era una “víbora”.