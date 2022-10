“Es el mejor amante que he tenido”: mujer de 28 años que se casó con millonario de 53

Una mujer de 28 años, identificada como Leila Griffin fue criticada fuertemente en redes sociales luego de confirmar su matrimonio con un hombre 25 años mayor que ella, que, además, es millonario.

La pareja se conoció en octubre del año pasado, en una cita que ambos esperaban fuera casual. Sin embargo, cuatro meses después se fueron a vivir juntos y en julio de este 2022 se casaron en Las Vegas.

Desde entonces, la atractiva mujer ha sido catalogada de interesada, pues muchos internautas afirmar que solo está con su esposo por el dinero que este le puede ofrecer.

Al respecto, ella no niega que el dinero es algo muy importante en una relación. “Nuestra relación es muy honesta y la verdad es que, si él no estuviera financieramente en la situación en la que está, no estaría con él”, señaló en entrevista con New York Post. “Si yo no fuera una mujer joven y atractiva, él no se habría encontrado conmigo”, añadió Leila.

Asimismo, expresó que la diferencia de edad no es un problema para ella, pues describió a su esposo como un “verdadero caballero” y que además su desempeño en la intimidad es muy bueno. “Pensaría que tiene 21 años, no 50… Es el mejor amante que he tenido”.

“Salir con hombres mayores es mejor”

Leilin confesó que además de haberse enamorado perdidamente de su esposo, lo que más le llamó la atención de él fue justamente su edad. Pues aseguró que salir con hombres mayores es mejor porque “saben lo que quieren en la vida y cómo tratar a una mujer”.

Por último, envió un mensaje a aquellas mujeres que, como ella, les gusta salir con un hombre mucho mayor.

“Otras mujeres que quieren salir con un hombre mayor, pero que se han visto frenadas por las percepciones de las personas, hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá alguien en algún lugar con alguien negativo que decir(...) Mi respuesta sería que siempre habrá alguien que va a decir algo, así que también podrías hacer lo que te hace feliz porque no puedes complacer a todos”, concluyó en New York Post.