Lina Tejeiro eliminó fotos con Juan Duque de sus redes sociales

Sin duda una de las noticias que más polémica generó durante el pasado fin de semana, fue la confirmación del rompimiento entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque. Una pareja activamente mediática y generadora de noticias en las plataformas digitales.

Todos los rumores iniciaron cuando el paisa a través de una entrevista en el matutino ‘Buen Día Colombia’ del Canal RCN, confirmó que las cosas no estaban muy bien entre los dos, a causa de los múltiples compromisos profesionales que tenían y al tiempo, los distanciaba.

Mira también: Memes de Lina Tejeiro y Juán Duque tras confirmar su ruptura, ¿hubo infidelidad?

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”.