¿Indirecta para Lina Tejeiro? El mensaje de Andy Rivera que se volvió tendencia en redes

Lina Tejeiro y Juan Duque se convirtieron en tendencia en las últimas horas, pues recientemente el cantante paisa compartió un video en su cuenta oficial de Telegram en donde le confesó a sus seguidores que su relación con la actriz había terminado.

Aunque el cantante se pronunció al respecto, la actriz ha preferido mantener completo silencio y, hasta ahora, no ha salido a hablar sobre su ruptura con Duque.

Sobre las razones que llevaron a que la relación terminara, a pocos meses de iniciar, se especula que fue por una infidelidad del cantante. Pues en redes sociales, se hizo viral un tweet de una mujer que aseguraba que el paisa le coqueteó mientras estaba con Lina.

Al respecto, Juan Duque, contó, cuando confirmó su ruptura con la llanera, que él no le había sido infiel y que la que tomó la decisión de terminar con la relación fue Lina Tejeiro.

“Solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien. Hace más de 15 días ya habíamos cortado toda comunicación, por darle espacio a ella”, explicó Juan Duque.

Ahora, Andy Rivera publicó un mensaje que iría para Lina Tejerio, su exnovia.

El mensaje de Andy Rivera

Los mensajes en Twitter sobre la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque no han parado, pues el nombre de ambos ya es tendencia en dicha red social.

Recientemente, Andy Rivera, ex de la actriz llanera, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que muchos relacionaron con la actual situación de Lina Tejeiro.

“No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte”, escribió el intérprete de ‘Te perdí’ en Twitter.

No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte. — Andy Rivera (@AndyRivera_) October 22, 2022

En cuestión de minutos, el mensaje empezó a recibir cientos de comentarios por parte de varios internautas que aseguraron que iba dirigido a Lina, pues esta no es la primera vez que Andy le estaría enviando indirectas a su expareja.

“Exacto, buena reflexión para Lina Tejeiro aquí, con Andy no pasa nada, debes hacer tu vida con la persona que te ame de verdad, no te dejes llevar por el show o la victimización del niño Andy”, "Andy mi amor vuelve con Lina, te lo suplico o busca a esa mujer y ya casense", “Palabras sabias Lina Tejeiro por eso no debes volver a buscar permanencia aquí”, fueron algunos de los comentarios que recibió Andy y en los que nombraron a Lina.