Juan Duque confirmó que terminó con Lina Tejeiro: habló de la supuesta infidelidad en video

Parece que el amorío entre Lina Tejeiro y Juan Duque llegó a su final, pues, aunque ambos protagonizaron uno de los romances más populares y seguidos de las redes sociales, tras varios días de especulación, el cantante cofirmó su ruptura con la actriz.

Recordemos, que hace unos días, el paisa reveló, en entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, que estaba pasando por una crisis amorosa con Tejeiro, esto, debido a la distancia. Pues ambos se encuentran viviendo en ciudades diferentes por sus compromisos laborales.

Mira también: ¿Terminaron? Juan Duque y Lina Tejeiro se dejaron de seguir en redes sociales

“Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, expresó el cantante en la entrevista.

¿Juan Duque le fue infiel a Lina Tejeiro?

Luego, en redes sociales empezó a circular un tweet de una usuaria desconocida que afirmó que el cantante le había coqueteado mientras él estaba con Lina. Lo más llamativo del caso, es que fue la misma actriz quien respondió a este mensaje con un emoji, demostrando su descontento.

Desde entonces, los fanáticos y seguidores de Lina y Juan empezaron a especular acerca de que la posible razón de su ruptura había sido una infidelidad por parte del cantante.

¿Por qué terminaron?

Después de que la pareja se había convertido en tendencia en redes sociales, Duque rompió el silencio y en su cuenta de Telegram, salió a confirmar que su relación con Lina Tejeiro había terminado.

“La vuelta no está fácil, la vuelta está muy densa. A veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, a ustedes les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien”, inició diciendo el artista.

Frente a las acusaciones de infidelidad, por parte de miles de internautas y seguidores, el cantante dejó claro que la relación no terminó por una infidelidad.

Te puede interesar: Andy Rivera habría dedicado su canción ‘Te Perdí’ a Lina Tejeiro



“Solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien. Hace más de 15 días ya habíamos cortado toda comunicación, por darle espacio a ella”, explicó.

Por último, aprovechó para enviarle un mensaje a sus fanáticos en el que expresó que no quería que esta situación salpicara su carrera musical.

“En serio, ojalá esto no manche mi carrera musical que he trabajado con tanto empeño durante estos años, que le he metido amor, que he hecho muchas cosas y no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”, finalizó Duque.