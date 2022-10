El fenómeno de JuanDa: los mejores memes que dejó su regreso a internet

Unas palabras no pueden romperte el corazón en mil pedazo

Te abrazo Juanda y abrazo a cualquier persona que esté pasando por algo similar 😢 he llorado todo este en vivo a pesar de que lo has contado todo con humor te entiendo y sé que es estar ahí. Gente seamos buenas personas. pic.twitter.com/qCRudCSHvz