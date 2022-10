Aida Cortés reveló cuáles son sus secretos para ser exitosa en OnlyFans

Aida Cortés es actualmente una de las modelos y creadoras de contenido para adultos más reconocidas, pues desde que se dedicó a OnlyFans, se convirtió en una de las personalidades mejor pagas de la plataforma.

A través de Onlyfans, miles de usuarios de todo el mundo pagan una mensualidad para poder acceder a contenido exclusivo y sin censura de la modelo. En este, Aida suele compartir videos eróticos.

Asimismo, la modelo también complace a sus miles de seguidores por redes en sociales, en donde sube contenido sensual, intentando no sobrepasar el límite de censura. Es por esto, que Cortés tiene miles de fanáticos que a diario consumen su contenido.

Recientemente, la creadora de contenido habló con Oxígeno.fm y confesó los secretos y tips con los que ha logrado ser tan exitosa en OnlyFans, así como también dio detalles de sus preferencias sexuales.

¿Cuál es la clave del éxito?

Para nadie es un secreto que Aida Cortés se ha convertido en la colombiana más exitosa en OnlyFans, pues con su contenido, la modelo ha logrado facturar más de 100 millones en un solo mes.

Sobre cómo ha logrado dicho éxito, la modelo respondió que todo se basa en tres principios.

“Tres cosas: La proyección porque lo que hay en la mente tuya es lo que tu vas a hacer. Entonces yo creo que yo tengo mucha proyección, mucha perseverancia y mucha disciplina”, respondió la modelo.

¿Qué es lo mejor de OnlyFans?

Asimismo, Aida respondió sobre qué es lo mejor de trabajar en una plataforma en la que las personas se deben suscribir y pagar para acceder a su contenido, a lo cual respondió que la principal ventaja es la libertad de tiempo.

“Lo mejor de estar en OnlyFans es la libertad de tiempo, la audiencia, el dinero, la facilidad y la libertad”, confesó Aida.

Frente al tamaño perfecto del pene, la creadora de contenido no titubeó al contestar y confesó que está entre los “12 y 13 centímetros”.

Finalmente, le preguntaron sobre qué es lo que definitivamente nunca haría y sin pensarlo mucho, Aida respondió con una palabra “prostitución”.

“La prostitución no va conmigo, no quiero que nadie me toque físicamente. No se ha permitido hasta que alguien me conquiste o me enamore”, finalizó Aida.