Critican a Luisa W por subir video luego de dar a luz: “¿ese fue el primer video que se le ocurrió?”

La creadora de contenido Luisa Fernanda W, ha acaparado los titulares de los portales web, porque junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, anunciaron el nacimiento de su segundo bebé, Domenic. El bebé nació de 37 semanas y 3 días, nació en término pero es un bebé canguro.

Aún se desconoce la hora exacta en la que nació Domenic, pero según las publicaciones de ambos artistas, el nacimiento fue por cesárea en el rango de la noche del miércoles 26 a la madrugada del jueves 27 de octubre.

Luisa y Pipe, se vieron muy felices a través de los videos que compartieron en sus redes sociales por la buena nueva, agradeciendo la salud de su recién nacido.

Video por el que fue criticada Luisa Fernanda W

En el clip se ve a la paisa posar frente al espejo y hablar sobre los cambios que ha tenido su cuerpo después del parto. Mostrando la barriguita que tiene a los dos días de dar a luz, la empresaria se ve tranquila, con energía, feliz y dichosa pese a las pocas horas de la intervención quirúrgica.

“Para mí unas de las cosas más difíciles de tener un bebé es aceptar tanto los cambios físicos como emocionales, yo siempre busco la forma de cambiar mi semblante y me gusta arreglarme. Poco a poco voy mejorando mi cara de hinchada, este tipo de amor que me doy me hace sentir mucho mejor”, ASEGURÓ.

Pero además de mostrar cómo le cambia el semblante a la empresaria, con ayuda de cremas y un poco de maquillaje, mostró cuales son los masajes que usa para bajar la sangre que queda en el abdomen. Con movimientos circulares en el abdomen, para que la sangre baje, y el útero se desinflame, es el secreto para recuperarse rápidamente.

Comentarios encontrados por el clip

Reacciones positivas y negativas, género la colombiana por el video, ya que algunos expresan que no debió de haber sido el primer video en su feed. Pues muchos aseguran que se ve un poco superficial hablar del físico y no de su bebé.

“¿En serio es el primer video que se le ocurrió hacer, después de tener al bebé? En serio que yo creo que lo peor que a ella le podía pasar era ver su abdomen así. En serio que no ayuda ni cinco a quienes intentamos no acomplejarse y ella en serio no se le pasa una idea buena por la cabeza”, le escribió una usuaria en la red social.

A lo que la influencer no tardó en contestarle de forma contundente que era cómo ella se sentía bien.

“osea que aparte de cargar con mis ‘complejos’ debo cargar con los de otros o ¿cómo? No entendí a qué va tu mensaje. Yo soy creadora de contenido y esto hace parte de mi realidad, y si, este fue el primer video que se me ocurrió porque siento que es un proceso NORMAL por el cual pasamos muchas mujeres, así lo vivo YOOOO, quizás a una les toca mejor, a otras peor, aquí lo único cierto es que estoy siendo real. Dejen tanta criticadera, cada quién vive sus procesos cómo desee”, contestó la instagramer.