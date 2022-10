Nació Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Luisa Fernanda W junto a Pipe Bueno, conforman una de las parejas más queridas por los colombianos. Su amor y unión, ha sobrepasado cada dificultad que se les atraviesa en el camino.

En un principio, cuando se confirmó la relación entre la pareja de socialites, no cayó muy bien entre algunos de los seguidores del cantante y la creadora de contenido. Amigos y seguidores de la expareja de Luisa, Legarda, desataron cualquier tipo de rumores entre los artistas, a lo que no le apostaban mucho tiempo de duración a la nombrada relación.

Te puede interesar: ¡Falta poco! Luisa Fernanda W reveló cuándo nacerá su hijo Domenic

El tiempo y el amor, dio una respuesta contundente a todos los que en algún momento dudaron de esta pareja.

Los intérpretes de ‘El Último Adiós’, han construido una familia que para muchos, es una de las más admiradas de la farándula colombiana, con sus dos hijos varones, Maximo y el recién nacido, Domenic, los artistas se encuentran más felices que nunca.

El segundo hijo de las socialites colombianas, nació durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves 27 de octubre de 2022.

Según cuenta la paisa a través de sus redes sociales, ella estaba muy tranquila en su casa, es más, durante la tarde del miércoles, se le vio muy activa en sus plataformas digitales junto a su hijo Máximo, jugando en el brinca brinca que tienen en su jardín.

Mira también: Luisa Fernanda W delata a un amigo: “Me robó 100 millones de pesos”

“Como les parece que Domenic ya nació, ‘¿en qué momento?’ no sé, fue así súper rápido, yo estaba tranquila en mi casa, de repente sentí que me bajó una agüita, le pregunte al doctor, ‘doc me pasó esto’, me dijo, vente para urgencias obstétricas, y de una me hicieron cesaria”.