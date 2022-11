¿Los estafa? Mia Khalifa reveló lo que hace con quienes le piden contenido sexual

Mia Khalifa es una de las personalidades más reconocidas en redes sociales e internet, pues su paso por la industria del contenido para adultos la posicionó como la actriz porno más buscada por millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, la libanés dejó atrás su carrera como actriz en la industria porno para incursionar y abrirse paso en el modelaje, además de convertirse en influencer.

Mira también: Mia Khalifa mostró de más al posar con diminuto traje de baño

La joven, quien actualmente vive en Estados Unidos, no ha desaprovechado el reconocimiento que ganó cuando era actriz porno y abrió una cuenta en OnlyFans, la plataforma en donde las personas pagan una suscripción para acceder a contenido exclusivo que suele ser erótico y sensual.

Sin embargo, lejos de publicar lo que todo mundo espera, Khalifa no suele compartir contenido erótico, ni triple x. Al respecto, la modelo reveló detalles del contenido que sube en dicha plataforma, además, de lo que suele hacer cuando algunos usuarios se pasan de ‘listos’ y le piden contenido sexual.

Mia Khalifa estafa a sus seguidores ‘mal portados’

Mia Khalifa ha dejado claro, a sus más de 27 millones de seguidores, que su contenido erótico quedó en el pasado y aunque no deja de lado su sensualidad, la modelo no permite que le pidan ninguna clase de fotos o videos sexuales.

Es por esto, que en una reciente entrevista para el canal ShowTime, la actriz admitió que estafa a los seguidores ‘mal portados’ y aquellos que quieren romper las reglas.

Te puede interesar: “Bebesota”, a Mia Khalifa por fotografías en diminuto traje de baño



“Soy la persona más mala del mundo”, reveló sin ‘pelos en la lengua’. Luego, aclaró que: “Si alguien viene a hablarme de mala manera y me dice, por ejemplo: ‘Mándame contenido XXX’, yo voy, busco el bloc de notas y anoto: ‘XXX’. Después les cobro 15 dólares para que puedan desbloquear ese contenido. (...) Realmente me divierto mucho allí con la gente que no respeta mis límites. De verdad los estafo”.

Asimismo, la modelo aclaró el tipo de contenido que sube a OnlyFans “Desnudos, no” y añadió que, “Yo lo llamaría una desnudez sugerida”.