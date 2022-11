“Ni que fuera socio del cartel”: La Liendra responde a críticas por foto junto a mural de Pablo Escobar

La Liendra es uno de los creadores de contenido más reconocidos en redes sociales, pues con más de 6 millones de seguidores en Instagram, el antioqueño se ha logrado posicionar como uno de los influencers más exitosos del país.

Recientemente, La Liendra se volvió tendencia en redes sociales por cuenta de una publicación que hizo en su Instagram, en la que mostró parte de su viaje al barrio de Pablo Escobar, ubicado en la comuna 9 de Medellín.

En esta publicación, el creador de contenido compartió varias fotografías del lugar y de la gente que vive allí. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la primera foto, pues en esta La Liendra salió posando justo en frente del mural en el que está dibujado el retrato del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

Asimismo, la publicación la acompañó con un mensaje, que muchos entendieron, como un elogio de parte de La Liendra a Pablo Escobar.

“Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar. Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños. No glorifico a Pablo ni lo admiro, pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto. ¿QUÉ LES PARECIO EL BARRIO? Y ¿Qué otro lugar les gustaría que visitáramos? Los leo”, fue el mensaje con el que La Liendra acompañó la publicación.

Sin embargo, el creador recibió fuertes críticas por su publicación. En especial, por parte del caricaturista conocido como ‘Matador’, quien publicó la foto de La Liendra en sus redes sociales acompañado del mensaje “Cuanta ignorancia en una sola foto”.

La Liendra le respondió a ‘Matador’

Frente a las críticas recibidas por parte del caricaturista, el creador de contenido decidió no quedarse callado y le respondió tajantemente a él y a quienes reprocharon su publicación junto al mural.

“Eh ave maría, liendritas. A La Liendra sí se la montan mucho, eh. Me tomé esta foto en el barrio de Pablo Escobar porque yo fui a conocer y no, eso parece que juep***, que yo fuera pues socio del cartel jajaja. Netflix saca una serie de Pablo Escobar, todo el mundo se la ve, es tendencia en el mundo, no pasa nada […] yo voy a conocer el barrio de Pablo y eso es como si juep***… no, no, no”, inició diciendo La Liendra en un video que publicó a través de sus historias de Instagram.

Luego, habló de lo sucedido con el caricaturista refiriéndose a que este replicó su fotografía en su Instagram.

“Hasta un man ahí que dibuja subió la foto y dizque ‘tanta ignorancia en esta foto’, perro, y usted cogió la foto mía y la subió a su Instagram, o sea que ¿Ahí qué?, Ahí qué? Somos ignorantes los dos porque subiste la foto”, le respondió La Liendra a Matador.