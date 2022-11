¿Puede perder la audición? La Liendra confirmó que no podrá participar en un reality por temas de salud

La Liendra es uno de los creadores de contenido más reconocidos en redes sociales, pues con más de 6 millones de seguidores en Instagram, el antioqueño se ha logrado posicionar como uno de los influencers más exitosos del país.

Por el reconocimiento que ha ido ganando el antioqueño, La Liendra había compartido con sus seguidores que haría parte de un reality de televisión en el que participarían famosos. Según había comentado, debía prepararse físicamente dado que, para ganar el programa, tendría que superar algunas pruebas físicas.

Por lo cual, el antioqueño mostró que estuvo entrenando en el gimnasio, cambiando su alimentación y haciendo algunos otros esfuerzos para poder participar en el programa.

Aunque el influencer nunca dijo el nombre del reality, fuentes cercanas revelaron que se trataría de ‘La isla de los famosos’, un reality del canal RCN. Este sería el primer programa de televisión en el que estaría La Liendra, por eso siempre se mostró bastante emocionado.

Además de la preparación física, el influencer también tuvo que someterse a unos exámenes de salud, para así comprobar que estaba apto para participar. Por lo que, estuvo manteniendo al tanto a sus seguidores sobre los exámenes que tuvo que hacerse entre ellos de oídos y ojos.

Pese a su arduo esfuerzo por subir de peso y mejorar su estado físico, el creador de contenido compartió con sus seguidores que no podrá hacer parte del reality.

“He entrenado, he corrido y hasta vomitado para ir a ese ‘reality’. Llegó el momento de mostrar mis habilidades. Ya es hora… de quedarme en la casa”, dijo La Liendra.

¿Por qué no irá al reality?

Según comentó La Liendra, a través de varias historias en su cuenta de Instagram, no podrá participar en el programa por afecciones de salud, pues los exámenes médicos arrojaron que tiene problemas de audición y de vista.

“Esto es increíble. No entiendo. Me hicieron exámenes de oido y salí sordo. Esto es el colmo. Un orejón sordo. ¿Cómo así que con estos parlantes no escucho? ¿Dios, para que me hiciste con estas antenas si no escucho?”, dijo a modo de burla el antioqueño.

Además, comentó que él nunca se había hecho dichos exámenes por lo cual desconocía totalmente su condición auditiva y de vista. Lo más preocupante es que, según los médicos, es posible que, a futuro, pueda perder la audición de un oído, además de que no ve bien por uno de sus ojos.

“Me detectaron miopía en un ojo y está demasiado avanzada. Me dieron la opción de operarme, pero quiero hacer el proceso con gafas porque estoy joven”, manifestó.

Finalmente, La Liendra le sacó el lado positivo al asunto y expresó que no participar en el reality le dará la oportunidad de ir al mundial y con ello ver la última participación de Cristiano Ronaldo, su ídolo, en el campeonato de fútbol.