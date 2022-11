“Creo que tenía que suceder”: Selena Gomez habló sobre su ruptura con Justin Bieber

Selena Gomez y Justin Bieber protagonizaron por muchos años una de las relaciones más admiradas y queridas por millones de fanáticos en todo el mundo, pues ambos se consolidaron como una de las parejas más influyente en la industria musical.

La relación entre la actriz de Disney y el cantante empezó en 2011 y terminaron definitivamente en 2018, sin embargo, durante su amorío tuvieron varias pausas en las que se alejaron por algunas diferencias.

Después de su mediática ruptura, Justin Bieber se dio una nueva oportunidad en el amor y se comprometió con la modelo Hailey Baldwin, mientras de Selena se decía que no había podido superar al cantante.

Al mismo tiempo que Justin vivía su nuevo idilio de amor, la salud de Selena se vio afectada tras batallar durante varios años con un diagnóstico de lupus y un trasplante de riñón, en 2017, que la llevaron a retirarse de los escenarios. Pues no fue sin hasta el 2021 que la actriz y cantante sorprendió a sus fanáticos con su regreso a la industria musical.

Ahora, Selena ya cerró el capítulo que vivió con el cantante, pues este 4 de noviembre, la actriz lanzó ‘My Mind & Me’, un documental en el que habló sobre varios detalles inéditos de su vida, entre ellos, lo que vivió cuando terminó su relación con Bieber.

Selena Gomez habló sobre su ruptura con Justin Bieber

En el documental, se ve a la estadounidense componer ‘Lose You to Love Me’, la reconocida canción que le dedicó la cantante a Justin Bieber tras su separación.

“Le envié un mensaje de texto a Julia Michaels y Justin Tranter y les dije: ‘Creo que estoy lista para decir que estoy triste’... Escribimos la canción en 45 minutos. La canción más rápida que he escrito”, confesó Selena sobre la canción que le escribió a Justin.

Luego siguió hablando de lo que significó dicha canción en su proceso de sanar heridas: “Se trata de más que un amor perdido. Soy yo aprendiendo a elegirme a mí misma, a elegir la vida, pero también esperando que la gente pueda encontrar gracia y paz también en eso. La canción trata sobre saber que perdiste por completo cada parte de lo que eres solo para redescubrirte a ti mismo”, dijo.

Por último, reveló por primera vez qué fue lo que sintió cuando su relación de tantos años con Justin Bieber llegó a su fin.

“Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar, pero luego la superé. Ya no tenía miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso, pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”,comentó Selena.