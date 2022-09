Hailey Bieber respondió si ha hablado con Selena Gomez últimamente

Hailey Bieber se volvió tendencia en los últimos días luego de hacer una entrevista en la que habló sobre Selena Gomez y su relación con Justin Bieber. Como muchos saben, los cantantes son una de las parejas más recordadas por los fanáticos.

El amor entre Selena Gomez y Justin tuvo ida y venidas durante años, de ese nacieron varias canciones y también odios y rencores. Muchos fanáticos de la cantante sienten resentimiento con él y su ahora esposa Hailey Bieber.

Inclusive, en redes sociales aún circulan videos de personas que quieren que Justin vuelva con Selena y en los que dicen que Hailey intenta copiar a la cantante. Además, se habla de una mala relación entre ellas dos.

Ninguna de las dos se había referido al tema hasta el momento, es más, Hailey nunca había hablado públicamente de Selena. En una entrevista que hizo para el podcast ‘Call Her Daddy’, dio detalles de cómo inició su relación Justin.

Para muchas personas, el matrimonio entre Justin y Hailey fue muy apresurado ya que unos meses antes, a él se le había visto con Selena. Por eso, también hubo especulaciones de que él engañó a la cantante con quien ahora es su esposa.

Hailey dijo que su relación con Justin empezó cuando él estaba solo, por lo que negó que hubiera engañado a Selena.

"No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos a salir no estaba en una relación. Jamás haría eso. No estoy interesada en romper parejas y no me educaron para eso", comentó.

La modelo aseguró que, aunque la decisión de casarse sí fue apresurada, ella se conoce con Justin desde que tiene 18 años y por eso no fue algo raro.

"Yo conozco a Justin desde que yo tenía dieciocho años. Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos. Esa fue la forma que tuvieron de cerrar definitivamente esa puerta, pero no estaban juntos", añadió.