¡Entre lágrimas! Marcela Reyes reveló cómo se despidió de su hijo Valentino

Marcela Reyes es una de las personalidades más reconocidas de la escena musical colombiana, pero estaría dando sus primeros pasos en la televisión con su participación en el reality ‘La Isla de los Famosos’ del Canal RCN.

La dj de guaracha debió despedirse de su familia para iniciar los retos del concurso que pondrá a prueba su resistencia.

La empresaria ha revelado en varias ocasiones que es muy apegada a su hijo Valentino, de cuatro años, y que desde hace un tiempo se venía preparando para afrontar el distanciamiento.

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram indició que había sido difícil.

“No he salido como tal a hablarles porque no han sido días fáciles, he llorado como niña chiquita porque es la primera vez que estaré incomunicada totalmente de mi hijo. Y ya estoy a unas cuantas horas de quedar sin contacto con él y mi familia”, escribió Reyes.

La dj antioqueña hace parte del grupo de artistas seleccionados para competir en el reality.

Cabe resaltar que ‘La Liendra’ anunció su retiro de la competencia por motivos de salud, luego de haber retado en redes sociales a Mateo Carvajal, quien hasta el momento se mantiene en el concurso.

Si bien, la empresaria explicó que está emocionada por iniciar un nuevo reto, le ha afectado su separación.

“No he parado de llorar (…). Se los prometí, que voy a llegar siendo una mujer más recargada y más fuerte porque vengo preparándome hace meses para esto y ustedes saben que cuando algo me lo propongo, lo cumplo, sé que vienen cosas grandes”, sostuvo.

¿Cómo se despidió de Valentino?

La dj mostró una serie de sobres destinados al pequeño.

“Voy tan preparada que miren lo que voy a dejar a mi hijo, Valentino, cartas. Ya están listas. Se las van a sacar, dos o tres cartas por semana, dependiendo de cuánto tiempo tarde yo en llegar, para que mi hijo no sienta del todo esa ausencia de mamá”, agregó.

Así, el esposo de la dj y su familia se encargarán de darle las cartas al niño mientras esté en la grabación del concurso. De igual forma, reveló que había grabado contenido para redes sociales que publicaría su equipo.

“Nada mis bebés, yo sé que es un proyecto que va a marcar un antes y un después en Marcela Reyes, porque es una experiencia bien fuerte, pero con toda”, finalizó.