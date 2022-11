“Tremendo durazno”, le dicen a Karol G por candentes fotos al interior de una piscina

Karol G es actualmente una de las principales representantes femeninas del género urbano en el mundo, pues la ‘Bichota’ ha logrado llegar con sus canciones a cientos de países a nivel global en donde sus letras se han convertido en himnos.

Actualmente, la paisa se encuentra en la cúspide de su carrera profesional luego de haber finalizado su última gira ‘Strip Love Tour’ con la que estuvo por Estados Unidos y Canadá. Este tour se posicionó como uno de los más exitosos de Karol G, pues logró hacer 33 conciertos entre los dos países y logró Sold Outs en todos, algo histórico en su historia musical.

Por el gran éxito, la gira de la Bichota quedará en la memoria de sus fanáticos y de ella, pues varios momentos que ha vivido durante el tour se han convertido en noticia y han ocupado los titulares de medios locales e internacionales.

Asimismo, la gira que presentó este año fue calificada por los propios seguidores de la artista, que asistieron a sus conciertos, como uno de sus shows con mayor nivel. Pues la escenografía en la que acondicionó el escenario en forma de corazón y la idea de volar sobre el público en su ‘makinón’, fueron detalles que se robaron la admiración de sus fans.

No fue sino hasta hace dos días, que la Bichota terminó su gira, pues con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Gatúbela’ resumió en algunas fotografías y videos lo que fue su exitosa gira. Ahora se encuentra disfrutando de unas pequeñas vacaciones para descansar de varios meses de arduo trabajo.

Karol G presumió su gran derrier

Después de haber terminado su exitosa gira, la cantante paisa se dedicó a disfrutar de un merecido descanso, pues en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 57 millones de seguidores, Karol G compartió una ardiente publicación con la que dejó a más de uno con la boca abierta.

La intérprete de ‘200 copas’ posó al interior de una piscina mientras lucía un pequeño bikini de una sola pieza.

En varias fotos y videos que compartió en la misma publicación, la paisa presumió su gran derrier al ubicarse a la orilla de la piscina y de espaldas.

Asimismo, las sensuales fotos las acompañó con unas imágenes de ‘La Sirenita’ en la que esta está saliendo del agua, por lo cual Karol G intentó recrear dichas imágenes y no lo hizo nada mal.

“Juré que no me iba a coger de ningún culito … y aquí me tiene hablándote bonito”, escribió la Bichota en la descripción de la publicación. Esto junto al número 13, el cual viene publicando desde hace varios días atrás, lo cual podría ser un indicio de su próxima canción.