Hombre denuncia ataque homofóbico en reconocida discoteca de Bogotá

Durante la celebración del pasado fin de semana, en la ciudad de Bogotá, el joven Kundaly Gómez Esquivel, como se identifica en la red social de Twitter, denunció a través de esa plataforma que el pasado 6 de noviembre fue golpeado fuertemente, al parecer por unos hombres de logística de la discoteca de ambiente gay, Theatron.

Todo empezó mientras se disponía a salir del lugar nocturno en compañía de su hermano menor y otros amigos.

Según cuenta el joven, cuando se dirigían hacia el maletero del lugar, una mujer de logística se atraviesa en el camino para no dejarlos pasar, el hermano del agredido le explica la situación del porqué estaban transitando por ahí, continuando su camino.

Unos metros más adelante, otra persona de logística, se le cruza en el camino y logra tirarlo al piso para reducirlo.

“Éste man si viene y toma a mi hermano de tal modo que lo logra tirar al piso. Obviamente la reacción de mi hermano fue comenzar a gritar para que lo escucháramos y nos diéramos cuenta de la situación. Una vez noté lo que estaba ocurriendo, corrí hacia mi hermano”, indicó Goméz.

Además agregó, que lo tenían entre cuatro personas, con el objetivo de lastimarlo.

“Entre más de 4 personas, me tiran al suelo y me logran dejar vulnerable. Me agarran a puños en la cara, intentaban meterme los dedos en los ojos, patas en las costillas y en mis pies. ¿Y todo por qué? Creí por un momento que era por lo de mi hermano. Pero no”, continuó el agredido.

Lo que generó más indignación entre los internautas de esa red social, fue lo que seguía a continuación en el hilo de Twitter.

“Se convirtió en un caso más de homofobia en un bar completamente hecho para la comunidad LGBTIQ+. Los hombres que me golpeaban, todo el tiempo; después de cualquier golpe me decían que era por MARI#$, que por LO%$, que por NIÑA. Que los puños eran cosa de hombre”, agregó el joven.

Según indica Gómez, al lograr salir de la disco, luego de ser atendido por una auxiliar de enfermería en ese lugar, se dirigió a una entidad de salud en donde tuvo que ser ingresado para someterse a una cirugía plástica por la afectación del pómulo.

“Ya ahora en casa, con un pómulo cocido, el ojo morado tirando a verde, el tabique y labio superior rotos. Dolor en las costillas, tengo rasguños en los brazos, en el cuello, atrás de mis orejas y tengo 4 chichones en mi cabeza. Sin identificar aún cuánto dolor tendrá mañana”, finalizó el agredido.

El joven a través de sus redes sociales, pide ayuda a las entidades correspondientes sobre cuál es el procedimiento adecuado y cómo puede evitar que el hecho quede impune.



El lugar nocturno, no se ha pronunciado hasta el momento en el que fue publicada esta nota.