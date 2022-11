Shakira rechazaría su participación en el Mundial de Qatar 2022

La cantante barranquillera Shakira podría asegurar que se encuentra en uno de sus mejores momentos en cuanto a su carrera musical. Sus últimos lanzamientos musicales ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, se han convertido en éxitos mundiales de la música hispanoparlante.

Además, su participación en el Mundial de Qatar 2022, la catapultaría como la reina de los mundiales, tras participar en años anteriores en tres versiones y con esta, sumando cuatro shows. Cabe resaltar que su participación en los actos inaugurales han sido aclamados por el público, convirtiéndose en tendencia las canciones que ha presentado en los mundiales.

Sin embargo la presentación de la colombiana no estaría confirmada de manera oficial por la organización de fútbol. Los rumores empezaron en el momento que el medio de comunicación internacional ‘El programa de Ana Rosa’, a través de su periodista Adriana Dorronsoro, negaran la participaron de la barranquillera en el evento futbolístico.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, aseguró la comunicadora.