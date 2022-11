A Juan Duque le dejaron un curioso mensaje en su café sobre Lina Tejeiro ¿qué fue?

El artista paisa Juan Duque, sigue acaparando los titulares de los portales de noticias de entretenimiento, pese a que ya no es pareja de la actriz Lina Tejeiro, al artista lo siguen asociando de manera directa o indirecta con la llanera.

Esta vez el joven es noticia por un curioso hecho que pasó al momento de comprar un café en una reconocida cadena internacional en donde el producto insignia, es este tipo de bebida en diferentes presentaciones.

En esta tienda internacional de venta de café, los asesores comerciales, acostumbran a escribir mensajes a sus clientes en los vasos donde será entregada la bebida. Por lo general son frases deseando un buen día o referente a los outfits que llevan puestos.

El curioso mensaje puede ser tomado como personal y en tono de indirecta hacia el cantante: "Pero que bonito rímel", fue lo que le escribieron al intérprete de ‘Hotline’, en el vaso del producto que compró.

Cabe recordar, que la actriz hace unas semanas escribió un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que muchos de los internautas y el propio Juan Duque, afirmaron que el polémico tweet iba dirigido a él.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo use y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió la actriz.

El cantante no tuvo reparo en tomar una foto y compartir el curioso mensaje que le fue escrito en su vaso.

Inmediatamente los internautas no esperaron para comentar la fotografía que fue publicada en una cuenta de Instagram dedicada a compartir contenido de famosos.

"Jajaja ese rímel va pa' largo", "es gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro, “¿qué necesidad de venir a recordarle a alguien un tema que lo ha afectado?", "Juan queriendo olvidarla y StarBuc$% recordándole que todo en la vida no es como uno quiere", "jajajaja por lo menos le recordaron lo papasito que es", "muy creativos la verdad".