“¡Inmaduro!”, critican a Juan Duque por contundente mensaje a Lina Tejeiro

Juan Duque sigue dando de que hablar en las redes sociales tras haber terminado su relación sentimental con la actriz Lina Tejeiro.

A pesar de que su relación no duró mucho tiempo, fue suficiente para que los usuarios en redes sociales fijaran su atención en ambos personajes.

Cabe recordar que, Lina Tejeiro compartió hace unos días un tweet en el que hablaba sobre el “rímel” o la pestañina que usamos las mujeres y comparándola con las relaciones amorosas.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote”, escribió la actriz hace unos días.

Esto generó furor en las redes sociales provocando toda clase de comentarios por parte de sus seguidores. Pero Juan no se quedó atrás y respondió ante este mensaje.

El artista al poco tiempo cambió su nombre de usuario en Twitter y se puso “Rímel Albeiro”, razón suficiente para abrir un debate en redes sociales.

Pero eso no fue todo, recientemente se ha viralizado un pequeño video en donde le envía unas palabras a su exnovia, Lina Tejeiro, mientras enseña una pestañina, “esto se usa y se bota, esto no (señala el corazón)”.

Además, durante su presentación uso una camisa blanca con unas frases escritas en el pecho y en su espalda.

En una decía: “justo con el pirobo que nada que ver” y en la otra parte: “Rímel Albeiro”.

Por supuesto los comentarios no se han hecho esperar, sin embargo, las opiniones están divididas, pues algunos internautas aseguran que está dolido y por eso sigue hablando del tema, mientras que otras personas lo critican por su “falta de madurez”.