Juan Duque aclaró por qué Lina Tejeiro lo acusó de infidelidad

Desde que se confirmó la ruptura entre el cantante Juan Duque y la actriz Lina Tejeiro, mucho se ha especulado sobre lo que realmente los motivó a dar por terminada la relación.

Algunos internautas mencionan que fue por culpa de una supuesta infidelidad por parte del cantante, esto, a raíz de los diferentes tweets que la llanera ha realizado y que muchos han tomado como indirectas para su ex.

Otros asumen, que fueron los proyectos laborales de cada uno, lo que provocó que se distanciaran uno del otro. Teniendo como resultado finalmente, la separación y ruptura de la pareja.

Tras las especulaciones que han nacido a raíz de la separación, el intérprete de ‘+ Chimbita’, se refirió al tema de la supuesta infidelidad, en una reciente entrevista que tuvo con el influencer Daniel Patiño, más conocido en redes sociales como Paisa Vlogs.

Aclarando que nunca entendió por qué las personas lo acusaban en su momento de infidelidad por darle like a sus amigas.

“Sale gente a tirar mier$# que porque salieron unas publicaciones de que yo era disque un ‘siguecu%”#$ 3000 pro max’ y que un man que ‘le da like a todos pro max’ y yo dije, pero cuál es la joda y yo me puse a ver y veía que esta es parcera, esta es como una hermanita, entonces ahí yo digo, ¿cuántos años tiene la gente? Si fuera verdad, yo diría, sí, yo le di like, pero es que no es así, si yo tengo una novia y sé que eso no le gusta pues no lo hago”.