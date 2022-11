¡Vuelve y juega! Yina Calderón arremetió contra influencers acusándolos de engaño

Al hablar de figuras públicas que constantemente están generando polémica, es inevitable no mencionar a Yina Calderón. La ex Protagonista de Nuestra Tele, ha tenido una vida rodeada de escándalos y críticas con personas del medio.

Ahora, la creadora de contenido ha generado controversia por sus más recientes declaraciones a través de su cuenta de Instagram en la que arremetió contra varios reconocidos influencers.

Te puede interesar: ¿Mamá de La Segura la comparó con Selena Quintanilla?

En el mencionado video compartido por una cuenta de farándula nacional, aparece la DJ de guaracha despachandose contra otros famosos, acusándolos, de comprar la aparición que han tenido en las pantallas del Time Square en New York.

“Hay influencers como La Segura, La Liendra, Felipe Saruma y Andrea Valdiri, que aparecen en pantallas gigantes por allá en otros países y aparecen llorando o diciendo que fueron nominados a premios y agradeciendo a Dios y hablando con sus seguidores. Pues resulta y pasa que no es que sean nominados, resulta y pasa que ellos pagan por eso”, mencionó.

Duras declaraciones de Yina a Epa Colombia

Precisamente aprovechando el espacio que sacó en sus redes sociales, la empresaria de fajas, también se refirió a las fuertes declaraciones que hizo hace unos días el exmanager de Epa Colombia.

Mira también: Saruma o Lowe ¿quién es el papá de Adhara? Andrea Valdiri enfrentará la verdad

“Por eso no se pongan a tener máscaras, no intenten actuar o tener un personaje, porque la máscara y el personaje se les va a caer, y al final ustedes van a demostrar lo que realmente son. Si la gente los ama, bien; si la gente los odia, pues también, lo importante no es querer agradarle a la gente. Lo importante es que sea usted y viva su vida”, agregó.

Además, mencionó la situación en la que se encuentra Epa, pues según ella está teniendo mucho éxito con sus productos, pero también, está quedando sola y sin amigos por su forma de ser.

Lee también: ¿Cómo poner la voz de Feid en Waze? "Voltee a la derecha, mor"

“La vieja estaba súper arriba con sus productos, con su todo… juepu** todo el mundo la amaba. Y así es, todo el mundo nos ama cuando estamos arriba… Cuando de pronto uno empieza a tener una caída o pierde credibilidad y empieza a bajar por mil cosas, todo el mundo ahí sí lo ataca, ahí sí todo el mundo se le olvida que alguna vez uno lo ayudó, nada, ahí sí todos caen uno sobre otro, lo mismo le está pasando a ella”, finalizó.