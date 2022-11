Concierto de Harry Styles en Bogotá: Horario, clima, setlist y todo lo que debes saber

Harry Styles al fin llega a Colombia y LOS40, lo sabe; somos la emisora oficial del gran concierto que tendrá el británico en el país, encendemos los motores para acompañarte en este viaje musical.

Después de que miles de personas participaran por entradas, convirtieran un audio de LOS40 en un trend de Tik Tok y ocuparamos el Trending Topic en Twitter, se llegó el momento de cantar juntos y en vivo ‘As It Was’.

Antes de asistir al ‘Love on Tour’, es importante que conozcas todos los detalles para que la experiencia sea mágica y de llegar a presentarse algún imprevisto, al menos, estés preparado. ¿Están listos?, empecemos.

Horarios, para estar siempre a tiempo con Harry

La recepción autorizada de asistentes será únicamente desde las 6:00 a.m. del día del concierto domingo 27 de noviembre en el Coliseo Live. Cada localidad tendrá un acceso claramente identificado. Las boletas de Platino podrán ingresar con las boletas del día anterior venue.

La artista invitada al show será Kofee y su presentación está programada para las 7:40 p.m. mientras que Harry se presentará desde las 9:00 p.m.

Transporte y parqueaderos

El Coliseo Live ha dispuesto oferta de buses para el recorrido Bogotá – Coliseo Live desde las 5 a.m. hasta las 8 p.m., en los siguientes puntos de acopio que se podrán reservar en www.taquillalive.com

· Carulla Alhambra

· Maloka

. Cedritos

El lugar cuenta con 1.850 cupos de parqueo autorizados alrededor del Coliseo Live, sin embargo se recomienda no ir en vehículo propio, para no congestionar las vías de acceso.

Tarifas:

Carros $30.000 y motos $20.000

Clima; prepara una chaqueta y un paraguas

Se espera tener una temperatura máxima de 18°, será un día nublado, con algo de lluvia. En la noche se pronostica una temperatura con 8°, algunos chubascos al anochecer y nublado.

Posible Setlist para cantar a grito herido

Golden

Adore You

Daylight

Keep Driving

She

Matilda

Music for a Sushi Restaurant

Cinema

Satellite

Lights Up

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful

(One Direction song)

Late Night Talking

Love of My Life

Encore:

Watermelon Sugar

Sign of the Times

As It Was

Kiwi

Otras recomendaciones por parte de los organizadores

1. No será permitido acampar en el Coliseo Live o en sus inmediaciones.

2. No será permitida ningún tipo de acción o iniciativa por parte de los asistentes que dificulte el plan de logística o que afecte el flujo de movilidad, la seguridad e integridad de los transeúntes, asistentes del espectáculo y los inmuebles que están en las inmediaciones al Coliseo Live.

3. No se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas. El Coliseo Live tendrá una oferta variada de alimentos y bebidas.

4. No se permitirá el ingreso de armas, objetos cortopunzantes, palos, cinturones con hebillas, o cualquier otro elemento contundente o que pudiera generar un riesgo a la vida, a la salud y a la integridad física de los asistentes al espectáculo.

5. Se recomienda ir con zapatos, ropa cómoda e impermeable, en caso de lluvia.

6. Se tendrán todos los servicios necesarios, así como seguridad y atención médica básica para que tengan la mejor experiencia en la espera, antes de dar inicio al espectáculo

Si te quedó alguna duda, Camila Upegui y Roberto Cardona de LOS40 Colombia, te cuentan todo en este video desde la instalaciones del Coliseo Live.