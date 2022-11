La Liendra es criticado por burlarse de las mujeres en Qatar; Arrieta reaccionó

El influencer Mauricio Goméz, más conocido en redes sociales como La Liendra, hace unos días emprendió vuelo hacia Qatar, según él, a ver en vivo los últimos partidos de su ídolo en el fútbol, Cristiano Ronaldo.

Durante los últimos días sus redes sociales se han convertido en un canal de información con toda clase de contenido sobre el país oriental. Costumbres, cultura, nativos, turistas y mucho fútbol, por supuesto, es lo que el creador de contenido ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Justamente el quindiano ha sido centro de críticas por una serie de videos que compartió a través de sus historias de Instagram en el que se encuentra en un mercado popular en las calles de Doha en Qatar.

Allí, se ve al creador de contenido junto a su compañero de viaje, DaniBet, preguntando a una vendedora de burkas, si tiene una de estas tradicionales prendas, pero que cubran más el rostro.

“No tiene unas que tapen todo el rostro, esa está muy descubierta, esa es la que tapa todo el rostro, claro para que vea, yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda mirar nadie”, mencionó el influencer mientras grababa.

Agregando que el detalle era para su novia, pero que su intención era que no estuviera tan descubierta, mientras señalaba a otra mujer que llevaba un hiyab por todo su cuerpo: “No y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies no señora, mostrona”, agregó.

Muchos de los internautas se vieron disgustados por “la burla hacia las mujeres de esa región", quienes deben usar por obligación estos atuendos. Una de esas reacciones que generó más polémica, fue la del influencer, Nicolás Arrieta, provocando divisiones entre el público.

“Lo que para él es un chiste, diciendo que su novia debería estar tapada de pies a cabeza con una burka para que nadie se la mire, para las mujeres en Irán esto es un método de represión contra el cual pelean. Obviando lo anterior, habría que preguntarle por qué no se lo pone él ¡Que La Liendra se tape la cara y la boca de una vez! ¡Que deje de hablar tantas guevona#$%! ¡Gracias!”, comentó Arrieta.