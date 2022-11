¿Celos? La Liendra habló sobre la supuesta relación de Luisa Castro y Reykon

La Liendra, el famoso creador de contenido colombiano sigue dando de que hablar, pero esta vez por un tema de su pasado.

Cabe mencionar que la trayectoria de Mauricio, nombre de pila del creador de contenido, en redes sociales, ha sido bastante larga, lo que ha permitido que miles de personas conozcan detalles de su vida privada.

Desde sus relaciones amorosas, hasta salir de la pobreza y actualmente gozar de varias comodidades es lo que hasta ahora el joven paisa ha compartido con sus millones de seguidores.

La Liendra ha logrado construir una comunidad de más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, cabe recordar que, al joven le cerraron su cuenta hace un tiempo, sin embargo, tal como él lo dijo, con ayuda de su equipo logró recuperarla.

Vida amorosa de La Liendra

El joven se dio a conocer junto a la también creadora de contenido Luisa Castro, tras una relación de años, la pareja decidió terminar sin dar detalles a sus seguidores.

Con el paso del tiempo, los rumores sobre una supuesta relación entre el La Liendra y Dani Duke, se hicieron más fuertes.

Finalmente oficializaron su relación y desde entonces se les ve juntos en viajes, sus casas y salidas con amigos, según lo comparten en las redes sociales.

¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?

Luisa Castro, exnovia de La Liendra ha generado rumores sobre una posible relación con el cantante del género urbano, Reykon.

Este rumor parece haber llegado hasta La Liendra, quien no dudó en pronunciarse al respecto y revelar detalles que pocos sabían.

“Por ahí me pille un chisme, a mi no me importa, porque es que a mi no me importa ya esto, de verdad, que Reykon está saliendo con esta otra persona que en algún momento fue mi relación, a mi no me importa que está pasando con ellos o no, pero ahí es cuando dice uno – “jumm, si yo los presenté”- pero que sean felices y que yo sea feliz, de eso se trata la vida, de superar y avanzar”, dijo el creador de contenido.

Por esta razón, los rumores sobre una posible infidelidad de Luisa a La Liendra durante su relación han tomado fuerza, por otro lado, usuarios comentan que el creador de contenido “está celoso”.