Harry Styles en Colombia: ¿quién le enseñó sobre el aguardiente y la salsa antes del show?

Harry Styles cautivó a todos sus fanáticos durante la noche del 27 de noviembre, con un gran show en el que demostró su cariño por Colombia. El cantante interpretó algunos de sus éxitos y dejó encantados a los colombianos y turistas que asistieron al tan esperado show.

El ex ‘One Direction’ sabe cómo sorprender y al tiempo, enamorar a su público en el mundo. El intérprete del éxito mundial 'As it was', durante su visita por el país cafetero, se dejó ver caminando por el norte de Bogotá junto a cuatro hombres. Hasta el momento, solo se conocían esas pruebas en público del británico por su paso en Colombia.

Ellas le habrían ensañado a Harry sobre el aguardiente y la salsa

Durante las últimas horas, se han intensificado los rumores sobre dos jovencitas que tuvieron la fortuna de conocer en Bogotá al cantante. Al parecer una sobrina de un famoso colombiano le habría enseñado sobre la salsa y el aguardiente al cantante.

Todo inició por un video que compartió el comunicador Diego Saenz, a través de su cuenta de TikTok. En este, aparece junto al famoso colombiano Julio Correal, en donde Saenz, le preguntó: ¿Con quién estuvo Harry Styles la noche anterior al show aquí en Bogotá? a lo que Correal le respondió: “Con mi sobrina Natalia Correal”, Diego completó el video afirmando que se habían conocido en una panadería.

A través de un hilo en Twitter, los internautas han completado la historia, compartiendo capturas de una conversación de Whatsapp en lo que sería un grupo de esa red social.

Allí, se logra ver como una joven llamada Natalia Correal, escribe en el chat que se encontró a Harry comprando pan y que éste, la invitó al hotel en donde se estaba hospedando y también al concierto que tenía al día siguiente.

Además, en el mencionado hilo de Twitter, comparten un audio en el que Natalia comenta que Harry le pidió su número telefónico para organizar un plan en la noche. Luego, agrega una captura en la que se logra apreciar un chat que dice Harry Styles con una conversación en inglés, en donde el cantante le pregunta si está interesada en pasar al hotel tipo 10:00 p.m.

Todo parece indicar que Natalia, junto a su amiga Isabella, compartieron una noche con el cantante en donde al ritmo del Joe Arroyo y el aguardiente, pasaron la mejor noche de sus vidas.

A continuación el hilo completo en Twitter.