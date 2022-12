¡Yo digo R, tú dices BD, RBD, RBD!: crecen los rumores de una gira de RBD en 2023

RBD es sin duda alguna una de las agrupaciones musicales que más causó furor en la época del 2004, pues Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni, Christoper Uckermann y Alfonso Herrera lograron que sus canciones se quedaran en el corazón de millones de fanáticos en el mundo.

Su éxito fue tal que, incluso, después de su separación, canciones como ‘Sálvame’, ‘Enséñame’, ‘Rebelde’, ‘Solo quédate en silencio’, entre otras siguen sonando en las diferentes plataformas de streaming.

Te puede interesar: Reencuentro RBD: Anahí cantó ‘Sálvame’ en el matrimonio de Maite Perroni



Ahora, tienen a sus fanáticos con los nervios a flor de piel tras el rumor de que la banda se reencontraría por última vez para una gira por varios países latinoamericanos, sin embargo, para ello, solo estarían Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni, Christoper Uckermann.

¿RBD tendrá gira en 2023?

Los rumores sobre una gira empezaron a correr desde que los exintegrandes de ‘RBD’ se volvieron a reunir en varias oportunidades, especialmente en la boda de Maite, en donde, incluso, cantaron canciones de la banda.

Ahora, los rumores se avivaron después de que Pablo Chagra, un tiktoker especializado en farándula, asegurara que la agrupación se estaría preparando para una gira y que, además, Alfonso Herrera no regresaría a ‘RBD’.

“Por ahí van a andar iniciando con todo esto y con las presentaciones, pero no crean que es ya el regreso. De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron, me dijeron, me susurraron al oído que van a ser pocas presentaciones en los países más icónicos en la carrera de Rebelde", expresó el Chagra.

Mira también: ¡Misterio resuelto! Christian Chávez contó las razones por las que la agrupación ‘RBD’ se separó

Por otro lado, el rumor de que la banda mexicana vendría a Colombia se dio por parte de ‘Music Trends Colombia’, quienes publicaron en su cuenta oficial de Instagram una foto de los integrantes de RBD junto a una frase que dejó a más de uno con los pelos de punta.

“Sí amigos, está ocurriendo y vamos a ser parte de ello”, escribieron junto a la bandera de Colombia.