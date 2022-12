“A llorar al cementerio”: lluvia de críticas a La Liendra por carta que le hizo a Cristiano Ronaldo

El sueño de Cristiano Ronaldo de ganar el Mundial 2022 con Portugal llegó a su final tras haber perdido contra Marruecos, por lo cual, millones de fanáticos del astro del fútbol lloraron junto a él su derrota, entre ellos, el influencer Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’.

El creador de contenido compartió un video en el que leyó una profunda carta que le escribió a su ídolo, pues, vale recordar, que La Liendra siempre ha presumido su admiración por Ronaldo, a quien considera el mejor jugador de todos los tiempos.

Te puede interesar: “Eso está como de moda”: La Liendra respondió ante el deseo de Dani Duke de tener hijos

Es tal su afición al futbolista que La Liendra ha viajado incontables veces a diferentes países del mundo para verlo jugar en vivo y en directo. De hecho, estuvo también en Qatar para apoyar, una vez, a su jugador estrella.

Por lo cual, la derrota y las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal hicieron que el creador de contenido le escribiera unas palabras de aliento y agradecimiento, las cuales leyó por medio de un video que publicó en redes sociales.

“Gracias, Cristiano y perdón por todo. Eliminado Portugal de Mundial y lo más triste es verte partir a ti, ni siquiera por el resultado, sino por la forma en la que te trataron. Te traicionaron, te clavaron un puñal en la espalda en el momento más duro de tu vida, pero de nuevo nos enseñas algo, como siempre. Y es que, en las malas tus amigos pueden ser tus enemigos. Y sí, con esta frase me refiero a Fernando Santos, el entrenador de Portugal por el que tantas veces tú sacaste la cara”, comenzó diciendo.

Mira también: ¿Cuánto gastó la Liendra en su viaje a Qatar? Aquí les contamos la millonada que le costó

De igual manera continuó opinando sobre la decisión del técnico al no meter a Ronaldo al inicio del partido. “Dicen que la amistad y el trabajo se tienen que manejar aparte, pero no hay razón para tener al máximo goleador del Selección en el banquillo y menos en su último mundial. Que estás viejo, que ya no tienes el mismo físico de antes, pues, obvio, todos cambiamos”.

Lluvia de críticas a La Liendra por mensaje a Ronaldo

Pese a que el creador de contenido quiso hacerle un homenaje a su ídolo y expresarle sinceras palabras de apoyo, sus seguidores no lo vieron de la misma forma y ante su publicación le llovieron infinidad de críticas a La Liendra.

Pues varios internautas se burlaron de él y expresaron que lo que hizo fue “patético”, dado que aseguraron que dichas palabras nunca van a ser escuchadas por Cristiano Ronaldo, además, lo tildaron de “ridículo” y “payaso”.

“Ni Georgina se atrevió a tanto”, “Debería amarrarse la lengua”, “Que video tan patético”, “Papi, ya duerma”, “Que man para hacer show”, “Patético”, “Que ridículo”, “Que payaso eres”, “A llorar al cementerio”, “Igual ni lo va a ver Cristiano”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de La Liendra.