Mujer le pintó el pelo a su perro para que pareciera ‘Grinch’, pero la acusaron de maltrato animal

Llegó la época de Navidad y con ello un sinfín de rituales y costumbres con las que los colombianos tienden a celebrar esta importante fecha en el país, desde decorar las casas con artículos navideños hasta comprar los regalos para dar en familia.

Sin embargo, hay algunas otras costumbres que se salen de lo normal y suelen ser un poco extrañas, este fue el caso de una mujer que, para celebrar esta época, le pintó el cabello a su perro de tal forma que se pareciera al reconocido villano de la Navidad ‘Grinch’.

Ashley Spielmann fue la persona que decidió pintar a su mascota como el reconocido personaje, pues con colores rojo y verde, la mujer convirtió a su perro de raza schnauzer en el perfecto duende que odia la Navidad.

El video del resultado de cómo quedó su mascota fue compartido en su cuenta de TikTok y se volvió viral en cuestión de horas logrando más de 12 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

Recibió lluvia de críticas por pintar el pelo de su perro

Contrario a recibir halagos o comentarios buenos, los videos que la mujer publicó de su mascota convertida en un ‘Grinch’ recibió cientos de críticas por parte de los internautas, quienes la acusaron de maltrato animal.

Sin embargo, la mujer comentó que la tintura que se usó es especial para el cabello de los caninos, por lo que, no significa ningún daño para el perro, pero, al respecto, expertos han asegurado que aunque el tinte no sea tóxico, los animales no deberían ser expuestos a este tipo de prácticas que no benefician su bienestar ni salud.

Frente a la razón de por qué Ashley Spielmann se le ocurrió hacer esto con su mascota expresó a un medio local estadounidense que: “los schnauzers tienden a tener caras de mal humor de todos modos, así que pensé que sería el Grinch perfecto… Estaba tan emocionada cuando lo vi salir del peluquero. Ella envió fotos durante el proceso y después, cuando estaba completamente seco, y me encantó de inmediato lo que sabía que haría”.