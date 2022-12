“Me cerraste la boca”: La Liendra perdió una millonada por triunfo de Argentina en el Mundial

La final del Mundial de Qatar 2022 se convirtió en una de las más emocionantes, pues Argentina y Francia dieron lo mejor sí para llevarse la Copa Mundo, sin embargo, tras un arduo partido y una definición desde el punto penal, Lionel Messi alcanzó su gran sueño de la mano de su equipo y se coronaron campeones del Mundial 2022.

Los fanáticos del futbol tenían preferencias divididas, pues mientras unos iban por Kylian Mbappé y su equipo, otros iban por la selección del la ‘Pulga’, en especial, quienes deseaban ver a su ídolo argentino alzar, por primera vez, la Copa Mundo.

Al respecto, las apuestas y las famosas ‘pollas’ estaban en un sube y baja por los constantes cambios que hubo en el partido, al principio Argentina tenía la delantera con dos goles a favor y cero en contra, sin embargo, en el segundo tiempo todo cambió y Francia empató en tiempo récord, marcador que fue cambiando las ganancias en las casas de apuestas.

Finalmente, Argentina se llevó el premio mayor y millones de hinchas estaban celebrando la victoria de Messi y su equipo, sin embargo, algunos otros no pudieron festejar por cuenta de las perdidas en las apuestas.

Este fue el caso de ‘La Liendra’, quien, por su fanatismo por Cristiano Ronaldo apostó una gran suma de dinero a la victoria de Francia, por lo cual, la victoria de la ‘Pulga’ no le benefició.

La Liendra perdió cuantiosa suma por victoria de Messi

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido le contó a sus seguidores que hizo varias apuestas a favor del equipo de Kylian Mbappé, esto, por su admiración a Cristiano Ronaldo, sin embargo, la victoria de Leo Messi hizo que La Liendra perdiera una cuantiosa suma de dinero.

“Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”, indicó el influencer.

Según reveló La Liendra, él había apostado con cuatro personas diferentes cierta suma de dinero que finalmente sumó $5.500.000 pesos, la cual perdió en su totalidad por haber apostado por el equipo francés.

Sin embargo, el creador de contenido aceptó su derrota y hasta terminó felicitando al equipo albiceleste y a su capitán Leo Messi.

“Pongámonos serios. De corazón felicito a Argentina y a Messi, lo merecen. Soy fan de Cristiano, pero si hay un jugador que se ha sacrificado y ama el fútbol como él es Messi. Son los dos mejores del mundo. ¡Felicidades, Leo! Si no era el ‘Bicho’, eras tú. Me cerraste la boca y demostraste de qué estás hecho”, concluyó.