¿Lina Tejeiro está despechada? Esto respondió la actriz

La actriz llanera Lina Tejeiro es una de las celebridades más reconocidas de la farándula nacional, su trayectoria como actriz desde que estaba en la telenovela ‘Padres e Hijos’, se ha ido desarrollando con el tiempo, consolidándose como una de las famosas más exitosas de Colombia.

Su vida sentimental también ha estado expuesta al escarnio público, siendo tema de conversación, siempre que inicia o termina una relación amorosa.

Recientemente la expareja del cantante Juan Duque, estuvo en uno de los conciertos que tuvo Pipe Bueno en el marco de su celebración de los 15 años de trayectoria artística. Mientras la actriz esperaba que el show iniciara, fue abordada por una periodista de televisión, quien entre varias preguntas, solo una despertó curiosidad entre los internautas.

A la actriz se le preguntó si estaba despechada a lo que sin dudarlo ni un segundo, contestó de manera única y con un toque de humor, como es frecuente en la influencer.

"Nooo, para nada, no no no, vean, yo soy 36D", respondió la exjurado del programa ‘La Máscara’.