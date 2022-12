Aida Victoria Merlano habló sobre un supuesto video íntimo de su autoría filtrado en redes

Una de las influenciadoras más reconocidas en las redes sociales, sin duda es la barranquillera Aida Victoria Merlano, quien con su desparpajo, espontaneidad y encanto, ha logrado consolidar una fanaticada que apoya fielmente cada paso que da en su carrera.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, le preguntó a sus seguidores de esa red social que participaran en la dinámica de sus historias, escribiendo en el cajoncito de preguntas cuáles eran los rumores o chismes que habían escuchado sobre ella.

Prometiendo, que respondería a las preguntas y curiosidades que tuvieran sobre su vida íntima y pública. Así lo hizo, por medio de varios videos en sus historias de la mencionada red social.

Según lo que contó a través de esta dinámica, el video que circuló hace unos años atrás, no es de ella, agregando que no tendría ningún problema en confirmarlo si así fuera.

La colombiana, mencionó que siempre ha desmentido ese rumor, además, negó tener OnlyFans, algo que según ella, muchas personas creen por sus sensuales publicaciones en Instagram .

“Yo creo que el día que eso pase ahí si es que me abro una página azul, que, por cierto, no la tengo pese a que mucha gente cree esto”, además, aprovechó la situación para enseñar su ombligo, que al parecer luce muy similar al de la chica del cuestionado video: “Ehm, te voy a matar una ilusión: mi ombligo no es hundido, es de bolita, no soy yo”, comentó la también empresaria.

¿Aida Victoria está por interés con Westcol?

La barranquillera aprovechó esta dinámica para responder una pregunta que le hicieron algunos internautas sobre su relación con el streamer Luis Villa, más conocido como Westcol.

De acuerdo a lo que mencionan varios de sus fanáticos, la relación con el antioqueño solo es por interés, incentivando a Merlano a responder de forma directa y concreta.

“Eso no lo dicen de mi actual pareja, de todos piensan lo mismo. No porque yo sea Aida, sino porque es una sociedad machista. Tú ves a una vieja bonita que se baja de un carro caro y piensas automáticamente: ¿Quién se lo regaló? ¿Quién la mantiene? Es una vaina que tenemos aquí (señala la cabeza). Yo he salido con dos personas que tienen mucho dinero de redes sociales, pero yo también estoy en redes sociales y soy una de las creadoras de contenido aquí en Colombia que más caro cobra en esta plataforma”, terminó por decir la colombiana.