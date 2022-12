La modelo Elizabeth Loaiza despidió entre lágrimas a un ser muy especial de su familia

La reconocida modelo Elizabeth Loaiza conmovió a millones de fanáticos tras compartir un revelador video a través de su perfil de Instagram en el que cuenta con más de 2 millones de seguidores.

En el clip, la caleña se ve junto a su mascota desde lo que serían las instalaciones de la clínica veterinaria. Entre un mar de lágrimas, se logra ver a la mujer viendo al canino que está sobre una camilla metálica.

Además, se escuchan a las profesionales explicarle lo ocurrido durante el deceso de su perrito.

Con un caption muy conmovedor, la colombiana quiso acompañar el emotivo audiovisual que ya cuenta con más de 600 mil visualizaciones, supera los 27 mil likes y cuenta con más de 2.000 comentarios, al momento de escribir esta nota.

“No he podido dejar de llorar. Duraste tan poco con nosotros, pero en estos dos meses nos hiciste muy felices. Te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Es increíble cómo me dueles en lo más profundo de mi ser, te voy a extrañar mucho mi príncipe blanco. Descansa en Paz. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para salvarte, pero esa enfermedad es así. Te arrancó de mis manos y no voy a volver a verte”, dice al inicio de la descripción de su post.

Además, escribió cuanto extrañara a su mascota y el gran vacío que dejará en su hogar.

“Mañana al despertar te extrañaré saludándome, moviéndome la cola y haciendo lo posible por hacerte notar. Solo Dios sabe cuánto te extrañaré. Mientras escribo, sigo llorando, comprendiendo las palabras de mi mamá: Son cosas que se le salen a uno de las manos. Cuánto hubiera querido que duraras hasta viejito al lado nuestro. Te vi morir pero, me quedaré con la imagen linda de ti!!!. Con esa felicidad y amor que nos dabas a todos!. Te amo Dirham y siempre estarás en mi corazón”, finalizó la caleña.